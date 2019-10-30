ليبيا – قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس وتدمير مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة.

المسماري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس.

ولفت إلى النجاحات التي حققها الجيش في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية منطقة أبو شيبة الكريمية ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة الليبية.

وأكد المسماري أن الميليشيات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه.

كما أوضح أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، مبيناً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها لكن مع مجرمين فهذا مرفوض.

وشدد المسماري أنه بعد عملية تطهير طرابلس من العصابات والميليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، منوهاً أنهم سيؤمنون حواراً سياسياً لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب.