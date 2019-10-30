الولايات المتحدة – ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، إن تصويت مجلس النواب الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا سيؤدي إلى توتر العلاقات بين الجانبين، لكن لن يكون له تأثير سلبي.

وأوضح زهير في مشاركته عبر برنامج “عالم سبوتنيك” أن “إدارة ترامب تستطيع اتخاذ إجراءات لعدم تنفيذ هذه العقوبات بالإضافة إلى رفض الرئيس الأمريكي تطبيق العقوبات على تركيا”.

وأشار إلى أن “العملية انتهت على الأرض بالاتفاق الأمريكي التركي وبعده جاء الاتفاق الروسي التركي وبالتالي لا توجد عمليات عسكرية على الأرض وهو ما يمثل ذريعة لترامب لعدم تفعيل العقوبات”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح الاعتراف بقتل الأرمن قبل نحو قرن من الزمن بوصفه إبادة جماعية ودعوة المجلس إلى فرض عقوبات بسبب توغل تركيا في سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار مجلس النواب الأمريكي بخصوص إبادة الأرمن لا قيمة له وتركيا لا تعترف به.