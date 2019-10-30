ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بأن الوزارة ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

باشاآغا شدد في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء رفقة وزير المواصلات ووكيل وزارة الداخلية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكيل وزارة المواصلات ونائب جهاز الأمن الداخلي على أن مطار معيتيقة مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكافة الليبيين بإعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية.

وقال باشاآغا :”شكلنا لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار مدني بدون تواجد اي مظهر عسكري وتعاوننا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي تواجد عسكري”.