ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء عددا من المشاريع الخدمية بالمنطقة الإدارية قصر الجدي التابعة للمجلس البلدي بئر الأشهب.

الثني إفتتح بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مدرسة قصر الجدي الثانوية بعد إنشائها بإشراف لجنة مشروعات امساعد بئر الأشهب التي يرأسها وزير الصناعة السنوسي صالح.

كما افتتح الثني مكتب العمل والتأهيل بقصر الجدي ومكتب الإسكان والمرافق بالمنطقة بعد صيانتهما بالإضافة إلى مبنى إدارة المنطقة الإدارية قصر الجدي بعد إنشائه.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن هذه المشاريع تأتي في زمن قياسي حيث بدأ في تنفيذها مطلع شهر فبراير الماضي وتم الانتهاء منها على أعلى مستوى.

هذا ورافق الثني في جولته كل من :”نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وزير الصناعة رئيس لجنة الإشراف على مشاريع امساعد بئر الأشهب السنوسي صالح،وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الصحةسعد عقوب،وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ،وزير التعليم فوزي بومريز”.

كما رافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي وعددا من الوكلاء والمسؤولين في الحكومة.

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