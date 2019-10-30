ألمانيا – وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة مبكرة لمسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أصر على أن مولر لن يغادر النادي في المستقبل القريب رغم ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن مسؤولي الشياطين الحمر يخصصون ميزانية، للتعاقد مع مولر في يناير/ كانون ثان المقبل.

وقال حميديتش: “انتقال مولر إلى مانشستر يونايتد؟ هذه قصة تريد أن تكتبها. نمتلك لاعبين (نيكولاس سولي ولوكاس هيرنانديز) أصبحا خارج الفريق لعدة أشهر، وأنت تحدثنا عن بيع لاعب آخر”.

وأضاف: “نحن في بايرن ميونخ ليس لدينا أي سبب يدفعنا للقيام بذلك”.

يذكر أن مولر يعاني من فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ.

المصدر: كووورة