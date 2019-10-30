انجلترا – أعلنت الشرطة البريطانية أنها تلاحق الأخوين رونان وكريستوفر هيوز، للاشتباه في ضلوعهما بمقتل 39 مهاجرا، تم العثور على جثثهم في شاحنة بمقاطعة إسيكس.

ووفقا لبيان صدر عن الشرطة: “رونان هيوز (40 عاما) من مدينة أرماغ من إيرلندا الشمالية وشقيقه كريستوفر (34 عاما) من نفس المدينة، مطلوبان للاشتباه في ارتكابهما جرائم القتل غير العمد ونقل بشر عبر الحدود (بصورة سرية)”.

وقد أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد الماضي، إخلاء سبيل 3 مشتبه فيهم بكفالة بعد توقيفهم ضمن التحقيقات في الحادثة.

وعثرت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي على جثث 8 نساء و 31 رجلا، داخل شاحنة مسجلة في بلغاريا في موقع صناعي بمنطقة غرايز جنوب شرق بريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية في البداية، إن الضحايا الذين يعتقد أنهم وصلوا على متن عبارة من ميناء زيبروغ البلجيكي ينحدرون من الصين، قبل أن تتراجع لاحقا عن هذا التصريح، حيث بات يسود الاعتقاد أنهم فيتناميون.

وتم استجواب المشتبه بهم بتهم ارتكاب القتل بالخطأ والتآمر لتهريب البشر، فيما وجهت الشرطة إلى سائق الشاحنة، موريس روبنسون، من شمال إيرلندا وهو في الـ 25 من عمره، تهمة القتل غير المتعمد، إضافة إلى اتهامات بالتآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال، ليمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل، كما تم اعتقال رجل آخر من إيرلندا الشمالية في دبلن السبت.

المصدر: وكالات