لبنان – دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل الزعماء السياسيين في لبنان، لتسهيل تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد وتأمين مطالب الشعب.

وكتب بومبيو في تغريدة على “تويتر”: “ندعو الزعماء السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل يمكنها بناء لبنان آمن ومستقر ومزدهر يستجيب لاحتياجات مواطنيه وخال من الفساد المستشري”.

من جهتها نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس بيانا على “تويتر” جاء فيه: “بعثت المظاهرات السلمية على مدى الأيام الثلاثة عشر الماضية رسالة واضحة، يريد الشعب اللبناني حكومة فعالة وفاعلة، وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري… أي عنف أو أعمال استفزازية يجب أن تتوقف، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين”.

وأعلن الحريري مساء أمس استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد منذ نحو أسبوعين، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة.

المصدر: وكالات