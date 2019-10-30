أستراليا – يعتبر الأفوكادو من أبرز الفواكه التي يمكن الاعتماد عليها لخسارة الوزن. ولهذا يمكن اتباع حمية تقوم عليه لمدة 4 أيام. فقد أشارت دراسة أجريت فيNational Instiitute of Health في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن هذا النوع من الفاكهة يحتوي على الدهون الصحية الضرورية لتكوين العضلات.

اليوم الأول

الفطور: بياض بيض مسلوق مع الأفوكادو.

الغداء: طبق سلطة سبانخ مع الأفوكادو والدجاج أو السمك المشوي.

العشاء: طبق تونا بالأفوكادو والقيل من عصير الليمون.

اليوم الثاني

الفطور: مخفوق أفوكادو مع الموز والعسل.

الغداء: غواكامول مع الطماطم والبصل والخبز المحمص والدجاج أو السمك المشوي.

العشاء: طبق كوسا مشوي مع الأفوكادو والقليل من البهار والملح.

اليوم الثالث

الفطور: قطعتا خبز مصنوع من القمح الكامل مع القليل من البانيلا.

الغداء: سلمون مشوي مع الأفوكادو.

العشاء: أفوكادو مع طبق مطهو يحتوي على الخضار والفطر والبصل والسبانخ.

اليوم الرابع

الفطور: قطعة من لحم الحبش المشوي مع الأفوكادو.

الغداء: طبق فاهيتا دجاج الفلفل الأحمر والخضار والبصل وحبة أفوكادو.

العشاء: مخفوق أفوكادو وتفاح أخضر وعسل.

وينصح باتباع هذا الرجيم لمدة 4 أيام مع ممارسة التمارين لمدة 40 دقيقة يومياً.

رويترز