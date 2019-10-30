تقليص العمليات بميناء أم قصر العراقي بعد إغلاق مدخله من قبل المحتجين

تقليص العمليات بميناء أم قصر العراقي بعد إغلاق مدخله من قبل المحتجين

العراق – افاد موظفون بميناء أم قصر العراقي ومسؤولون محليون إن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80% تقريبا أمس الثلاثاء، بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.

وقال مسؤول في الميناء إن العمليات قلصت إلى 20% بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل.

وأضاف مسؤولون محليون أنهم عقدوا محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى له العمل بصورة طبيعية.

وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة والنخبة السياسية وسط مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والخضروات والزيوت والسكر.

المصدر: وكالات