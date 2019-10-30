ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي قال إن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وبمقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وتم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية.