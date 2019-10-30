الولايات المتحدة – سافر أحد سكان مدينة بينك هيل في ولاية كارولينا الشمالية في أمريكا لتلقي الجرعة الأخيرة من العلاج الكيميائي، وربح بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

وتوقف روني فوستر لشراء بطاقة يانصيب في طريقه إلى المستشفى لعلاج سرطان القولون، بحسب صحيفة “يو بي آي”.

وكانت قيمة البطاقة الأولى التي اشتراها بدولار واحد، وربح مقابلها خمسة دولارات أمريكية، ثم قرر شراء تذكرة يانصيب أخرى قيمتها خمسة دولارات، لكن في الثانية الأخيرة، بدلاً من تذكرة واحدة، أخذ تذكرتين في آن واحد.

وفاز الرجل مقابل البطاقة الثانية 200 ألف دولار، واعترف قائلا: “كنت سعيدًا جدًا بشكل لا يصدق لأن علاج السرطان كان على وشك الانتهاء، والفوز جعل هذا اليوم مميزًا حقًا”.

وأضاف الفائز: “لقد رأيت عددًا كبيرًا من الأصفار، لم أستطع أن أصدق حظي حتى قام موظف المتجر بفحص تذكرتي. وعندما ظهر الإعلان “اذهب إلى مقر اليانصيب” على الشاشة، بدأت أرتعش”.

وأشار فوستر إلى أن جزءًا من الجائزة سيذهب لدفع الفواتير الطبية. وقال الأمريكي: “هذا المال سيجعل حياتي أسهل بكثير”.

في سياق متصل، ربح شخص من سكان ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بالجائزة الكبرى في عيد ميلاده.