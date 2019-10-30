ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تدعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار وضمان وحدة وسيادة الأراضي الليبية،مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لهما دورا مؤثرا فى ليبيا الاول عبر قيادة الجيش والثاني بترأسه المجلس الرئاسي ومستمد شرعية دولية.

وزير الخارجية المصري أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الثلاثاء أهمية استعادة ليبيا لاستقرارها ومؤسساتها وعودة ليبيا دولة مؤثرة فى الإطار الإقليمي.