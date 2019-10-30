ليبيا – خاطب وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مراقبي التعليم بالبلديات بشأن تزويد بيانات الموظفين التي وردت أسمائهم في القرار 1127 والذين هُم منتظمين في عملهم داخل الملاك الوظيفي.

وزير تعليم الوفاق أشار في نص القرار أن المدة المحددة لتزويد البيانات للوزارة إلى أجل أقصاه 31 من شهر نوفمبر القادم.

وطمأن وزير التعليم كل الواردة أسمائهم في القرار إن رواتبهم لن تتوقف إلى حين انتهاء الأجل الذي حددته الوزارة لاستلامها البيانات من مراقبي التعليم بالبلديات.

كما ناشد وزير التعليم في حكومة الوفاق رؤساء الجامعات في كتاب منفصل بإنهاء الاعتصام والالتحاق بأعمالهم في أجل أقصاه 3 نوفمبر القادم خدمة للصالح العام وحتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم والبدء في دراستهم.

وطالب الوزير من رؤساء الجامعات بإحالة تقرير مفصل بالخصوص في مدة أقصاها 4 نوفمبر القادم.

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