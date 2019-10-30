الولايات المتحدة – رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار تبناه مجلس النواب الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الدولة العثمانية.

وأصدرت عمر بيانا وضحت فيه موقفها قائلة: “أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية”.

وأضافت: “يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسة، ويجب أن يشمل الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، والمذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد! لهذا السبب، أدليت بصوتي بالامتناع عن التصويت في الجلسة الأخيرة للقرار رقم 296”.

وأصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا الثلاثاء يعترف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن تم إقراره بأغلبية 405 أصوات.

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة أن تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة لهذا القرار، كما يجب أن تحيي واشنطن ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن بالاعتراف الرسمي بها، ورفض الجهود الرامية إلى دفع حكومة الولايات المتحدة أو إشراكها أو ربطها بطريقة أو بأخرى بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن أو أي إبادة جماعية أخرى.

كما يشدد مشروع القانون على التثقيف والفهم العام لحقائق الإبادة الجماعية للأرمن، ودور الولايات المتحدة في جهودها الإنسانية، وأهمية التذكير بهذه الإبادة بأنها إحدى جرائم العصر الحديث ضد الإنسانية.

المصدر: fox news.com