ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعًا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حميدان ديلو برفقة وزير خارجية الوفاق محمد سيالة .

الإجتماع أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات وعلى أن أمن دولة ليبيا من أمن دولة السودان وحماية الحدود وأن التعاون الأمني هو من أولويات المرحلة .

وبدوره ،قال معيتيق:”أننا قادرون على حماية مواطنينا والمحافظة على العاصمة ودحر العدوان”.

ومن جهته،أشاد ديلو بدور حكومة الوفاق بمحاربة الإرهاب،موضحا بأنه يعرف جيدا كيف تم القضاء على داعش بمدينة سرت،مؤكدا في الوقت ذاته بأن السودان والمجلس السيادة لن يدخر جهدًا للعمل على إنهاء المواجهات العسكرية ودعم حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب وتطلعه لبناء علاقة متميزة مع حكومة الوفاق والشعب الليبي.