عمان – بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، في الكويت، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، بدأها ملك الأردن صباح الأربعاء، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”، فقد أكد الملك عبد الله وأمير الكويت “اعتزازهما بالعلاقات الأردنية الكويتية الراسخة، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين”.

كما تم “التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية”.

وتناولت المباحثات مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله “أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين”.

الأناضول