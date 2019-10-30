الرياض – اكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، إن طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في البورصة، سيتم قريبا.

وأضاف بن سلمان خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، أن قرار الطرح سعودي في المقام الأول، وسيكون بقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقل تلفزيون “العربية”، عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، قولها إن بدء اكتتاب أرامكو في السوق السعودية، سيكون اعتبارا من 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيبدأ تداول أسهمها بالبورصة المحلية، اعتبارا من 11 ديسمبر.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال رئيس مجلس إدارة “أرامكو” ياسر الرميان، إن إعلان الشركة عن نية الطرح الأولي “قريب جدا جدا”.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح أرامكو في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى مخاوف تنتاب المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

من ناحية اخرى، قال الوزير، إن المملكة تقوم بإصلاح منظومة الطاقة عن طريق تطوير العديد من المشاريع وإعادة الهيكلة.

وأضاف: “نعمل على تعزير كفاءة استخدام الطاقة في مجالات الصناعة والنقل والبناء والتي تمثل 94 بالمائة من استخدامات الطاقة في المملكة”.

وتوقع بن سلمان، انخفاض الطلب على استهلاك النفط في المملكة خلال 2030 بشكل كبير نتيجة الإجراءات الإصلاحية.

وتراجع استهلاك السعودية من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.96 بالمائة في 2018، إلى 4.3 مليون برميل يوميا من النفط المكافيء، منها 410 ألف برميل يوميا من الزيت الخام.

الأناضول