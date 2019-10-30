الأردن – أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه تم استدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب للتشاور، بخصوص المواطنيين الأردنيين المعتقلين في إسرائيل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقال الصفدي إنه “في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالب الأردن المستمرة منذ أشهر في إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما غير القانوني وغير الإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور.

وأضاف الصفدي: “نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين”.

وأكد أن “تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار”.

وفي سياق منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسرائيلي تسلل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر المنطقة الشمالية.

المصدر: موقع “خبرني” الأردني