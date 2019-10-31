فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن حكومته ستستمر في مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، مشددا على أن هناك خطوات جديدة أخرى في هذا الشأن.

وقال في كلمته خلال حفل الذكرى 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس”، إنه “وفي ظل انسداد الأفق السياسي، عملت الحكومة على مجموعة من الدراسات، بدأت بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع إسرائيل، والذي ارتكز على عدة مفاصل أهمها، تعزيز المنتوج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم”.

وأضاف، أن “هذه الخطوات أدت إلى ارتفاع المنتوج المحلي إلى 16 بالمئة، وسنقوم بالتوجه نحو العمق العربي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية”.

ودعا رئيس الوزراء معهد “ماس” إلى المساهمة في عمل دراسات حول الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، والتنمية بالعناقيد، وتمويل التنمية، إضافة الى الأثر الذي تركه الجهد التنموي في فلسطين.

وأكد اشتيه، أن الحكومة سوف تقدم مساهمة مالية سنوية لمعهد “ماس”، لكي يبقى “بقعة مشرقة في البحث المتعلق بالاقتصاد”.

وأعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة ستطلق بعد أيام “مناقصة” للدفع الإلكتروني، لتكون جميع المدفوعات للحكومة إلكترونيا، مشيرا إلى “أن شركات من القطاع الخاص ستقوم بالتنافس على هذه المناقصة، إضافة إلى أنه في المرحلة القادمة سوف تتم دراسة الذهاب إلى العملة المشفرة.

المصدر: معا