الإمارات العربية – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن عودة قوة الواجب العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتسليمها للقوات السعودية واليمنية.

وذكرت القيادة في بيان لها، إن “عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، ولضمان المحافظة على الإنجازات المتحققة، وقد انتهت بنجاح تام”.

وأوضح البيان، أن القوات الإماراتية قامت بتحرير مدينة عدن، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق اليمنية”، من سيطرة الحوثيين.

وأضاف أن القوات الإماراتية عملت على تمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، ونتج عن المرحلة وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية.

وشدد البيان على أن “القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى”.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، على أن “قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين”.

المصدر: وام