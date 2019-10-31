ليبيا – إعتمد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات الليبية وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة الآلية الجديدة الموضوعة من قبل وزير الصحة لإدارة بعض المستشفيات عن طريق شريك محلي أو أجنبي في إدارته.

ومن جهته،أكد الثني على ضرورة التركيز لإنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات “جالو، أوجلة،اجخرة،الكفرة”خلال الفترة القادمة. رئيس الحكومة المؤقتة أصدر تعليماته بمتابعة أعمال جهاز الإمداد الطبي والتركيز على استراتيجية عمله خلال عام 2020.