مصر – وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، النائب العام بأنه “حارس وحامي الشعب المصري”، وأنه مسؤول عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام.

وقال السيسي في كلمة له، اليوم الخميس: “كل موضوع محتاج يتحقق فيه حققوا، وتصدوا للاتهامات ومش هنزعل، والمفروض منزعلش والكلام ليا وللحكومة، ما دام فيه اتهام يبقى البرلمان بلجانه يفصل، والنائب العام يفصل”.

وتابع الرئيس: “لما يتعمل استجواب لمسؤول يجب ألا يأخذ الأمر بحساسية، لازم نوضح الكلام اللي بيتقال، متسيبوش الدولة تقاتل وحدها، كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن مصر، ولازم جهودها تتضافر عشان الحقيقة، البرلمان دوره لازم يكون كبير لأن التحدي كبير”.

ومن جهة أخرى، كشف الرئيس المصري أن الصندوق السيادي لمصر، الذي سيتم الإعلان عنه في وقت قريب، سيكون بأرقام كبيرة تعكس القدرات الحقيقية لمصر وأصولها، وقد تصل الأرقام إلى تريليونات.

وأشار السيسي إلى أن الصندوق السيادي سيضم أصول مصر، وسيعكس القدرة الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في مصر، ويتبع المصنعان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة.

المصدر: وكالات