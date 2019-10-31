ليبيا – قال المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن علاج جميع الأزمات التي تمر بها البلاد هو إحترام القانون والرجوع إليه، معتبراً أن الامم المتحدة تدخلت وأبطلت القانون مما دمر المؤسسات والخدمات وجعل الليبيين يتعلقون بالسراب والمجتمع الدولي والمؤتمرات الدولية و كبرلين.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج”الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون إنتقاء هو الذي يحمي المعلمين ووزارة التعليم وكل من يعمل في الدولة.

وتابع مضيفاً :”لو طبق القانون في وزارة التعليم و الاقتصاد وغيرها من الوزارات لإختفت جميع الأزمات، لا أقبل أن تقوم أي وزارة من الوزرات بإصدار قرار بين العشية وضحاها كقرار وقف مرتبات أكثر من 152 ألف موظف فلا بد أن تأخذ الإجراءات القانونية الصحيحة كما أنني لا أوافق على صرف مرتبات لمعلمين أو غيرهم من دون عمل لأن العمل و المرتب مقابل أجرة و عقد بين الموظف والجهة التي يعمل بها إن أخل بشرط وتحايل فهناك إجراءات تتبع و تؤدي للتخلص منه”.

وأكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتحل المشكلة من خلال إحترام القانون الذي هو أساس حلول الازمات سواء بقطاع التعليم أو غيره، مطالباً المسؤولين في الوزرات والمؤسسات الرقابية والمحاكم والقضاء بالإضافة للجان متابعة التصرفات و الأخطاء لرفع الدعاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يرى أن المواطنين في طرابلس لازالوا يعانون منذ 7 أشهر على مدار الساعه من الفزع والخوف في ظل تفاقم الأزمات وصمت الحكومة وعدم إتخاذ أي خطوة لإنهاء أمد المعركة، منوهاً أن المشهد بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري ومشاركة عامة الشعب في هذه الحرب للدغع بها وفقاً لتعبيره.

ولفت إلى أنه لو فعّل مليار ونصف مسلم في العالم سلاح المقاطعة ضدّ من وصفهم بـ”الأعداء” وتحمّلوا تبعاته لجاءتهم الدول الكبرى صاغرة ولكان للعالم الإسلامي شأن وأيّ شأن، مضيفاً :”الملايين من المسلمين قتلوا تحت شعار محاربة الإرهاب واستعمله حفتر واليهود والأمريكان والروس ضد المسلمين فقط ليس مع غيرهم”.

أما بشأن المساعدات التي تقدم من الصليب الأحمر بصورة إعانة لإقامة مشاريع صغيرة أوضح الغرياني أن هذا الأمر تتبناه بلدية بنغازي حيث تقدمت بسؤال لدار الإفتاء عن إمكانية قبول المساعدة وبدورها طالبت دار الإفتاء بتزويدها بالحيثيات على أن يتم الرد على البلدية بعد معرفة التفاصيل ودراستها.

وعن مجزرة أبوسليم وعدم صدور الحكم بحق الجهات المسؤولة عن تنفيذها بيّن الغرياني أن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية سيترتب عليه تملص المجرمين خاصة في ظل عدم إهتمام النيابات و المسؤولين عن القضاء والحكومات المتوالية بهذه القضية، مشدداً على ضرورة رفع الظلم عن المظلومين فهناك سجون عديدة بمصراته و غيرها خارج القانون وفقاً لقوله.