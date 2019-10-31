انجلترا – يحتفل النجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مع العالم بعيد “الهالوين” اليوم الخميس، الذي يقوم الناس خلاله بارتداء الأزياء التنكرية الغريبة، والمرعبة أحيانا.

ونشر “الفرعون” صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، معلقا عليها، قائلا: “حاولت جاهدا أن أبدو مخيفا”.

ويصادف اليوم الـ 31 من أكتوبر عيد الهالوين أو عيد القديسين أو “عيد الهلع”، وتحتفل به أغلب دول العالم كمناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المخيفة، كما يحتفل به في بعض البلدان العربية، بارتداء الأزياء المخيفة، وتوزيع الحلوى على الأطفال.

المصدر: “@MoSalah”