ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس اجتماعاً برئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش ووزير الصناعة والإقتصاد بالحكومة المؤقتة السنوسي صالح.

المستشار صالح أطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وما قامت به اللجنة وما قدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة.

وأكد المستشار صالح على ضرورة تكثيف العمل والجهد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين لتحقيق الهدف الذي شُكلت اللجنة من أجله والتغلب على كافة الصعوبات وإيصال الخدمات لكافة انحاء المنطقة الجنوبية.