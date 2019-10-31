ليبيا – نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء يوماً علمياً حول الصحة النفسية برعاية منظمة النسيم للتنمية المجتمعية ومصحة الساي الكير.

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ركز في كلمته وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز على أهمية الصحة النفسية في ليبيا وضرورة دعم البرامج النفسية الاجتماعية في البلاد، مبيناً أن مشكلة الصحة النفسية في ليبيا الوصم والتمييز لازالت موجودة.

ونوّه إلى أن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد فاقمت أوضاع الصحة النفسية للمواطنين، مؤكداً أنه ليس هناك مؤشرات دقيقة للإنتحار في ليبيا.

وتمحور اليوم العلمي حول حقائق الصحة النفسية في ليبيا وتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض للرقي بمجال الصحة النفسية في ليبيا.

كما شهد تفاعلاً كبيراً من الأخصائيين النفسيين خلال حلقة نقاش ترأسها رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عادل أبوعزة.