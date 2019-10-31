فيينا – انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.39 دولار للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار.

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر تشرين الأول إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة ”تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل القريب..“.

وتابعت ”تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولي بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه للارتفاع“.

رويترز