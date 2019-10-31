انسحاب فيدرر من النسخة الأولى لكأس العالم في التنس

انسحاب فيدرر من النسخة الأولى لكأس العالم في التنس

أستراليا – أعلن السويسري روجر فيدرر الأربعاء انسحابه من النسخة الأولى من كأس العالم لمنتخبات التنس 2020، التي تستضيفها أستراليا في يناير المقبل بسبب “ظروف عائلية”.

ويعني قرار فيدرر بالانسحاب من البطولة عدم مشاركة سويسرا في البطولة التي ستقام في الفترة من الثالث إلى 12 يناير المقبل وأن 6 فرق أخرى ستتأهل وفقا للتصنيف العالمي لأبرز لاعبيها.

وقال فيدرر المصنف الثالث عالميا: “للأسف الشديد أعلن انسحابي من النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين لفرق التنس”.

وتابع: “بعد الكثير من المناقشات مع عائلتي وفريقي بشأن العام المقبل قررت أن قضاء أسبوعين إضافيين في المنزل سيكون مفيدا لعائلتي وأدائي للمباريات المقبلة”.

مضيفا: “يؤلمني عدم المشاركة في البطولة الأحدث والأكثر إثارة في الموسم لكنه الشيء الصحيح الواجب فعله إذا ما أردت الاستمرار في اللعب لفترة أطول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين”.

وستقام البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار في مدن برزبين وبيرث وسيدني.

وتأهلت 18 دولة إلى البطولة بعد الدور الأول الذي أقيم في سبتمبر الماضي بينما ستشارك أستراليا الدولة المضيفة ببطاقة دعوة.

وستتأهل 6 فرق أخرى للبطولة بعد الدور الثاني من التصفيات في 13 نوفمبر المقبل.

فيما يستعد فيدرر للمنافسة في بطولة الماسترز الختامية في لندن لأفضل ثمانية لاعبين في العالم التي تنطلق في 10 نوفمبر المقبل.

المصدر: “رويترز”