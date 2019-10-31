الأرجنتين – يرى النجم الأرجنتيني السابق، غابرييل باتيستوتا، أن مواطنه ليونيل ميسي، هو أفضل لاعب في العالم حاليا، بينما مواطنهما الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا هو الأفضل في التاريخ.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن غابرييل باتيستوتا قوله: “مارادونا الأفضل في العديد من الجوانب. قد يكون ميسي أقوى من ناحية المهارات، ولكن هذا لا يهم. بالنسبة لي، ليو هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي، لكن مارادونا هو الأفضل في التاريخ. هذا هو رأيي، وأنا لا أفرضه على أي شخص”.

وأضاف: “ربما سيقول زملاء ميسي في المنتخب بأنه هو اللاعب الأعظم، وليس دييغو. هم لعبوا مع ليو وأنا لعبت مع دييغو”.

وهنأ غابرييل باتيستوتا، اليوم الأربعاء، زميله السابق في المنتخب مارادونا بيعد ميلاده الـ 59، بـ “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

يذكر أن دييغو مارادونا قاد منتخب “التانغو” الأرجنتيني إلى الفوز بكأس العالم في المكسيك عام 1986، بينما أفضل أنجاز لميسي مع منتخب بلاده هو الوصول إلى المباراة النهائية في مونديال البرازيل 2014، حيث خسر أمام ألمانيا بهدف وحيد.

المصدر: وكالات