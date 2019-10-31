ليبيا – ترأس رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المسشتار عقيلة صالح أمس الأربعاء بمدينة البيضاء اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طلال الميهوب ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس هيئة السيطرة بالقوات المسلحة اللواء عون إبراهيم بالإضافة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.



الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة الأوضاع العسكرية والامنية في البلاد وآليات دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة وتحرير العاصمة طرابلس منهما والتركيز على الأمن القومي بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من الأخطار الداخلية والخارجية.



وبحث المجتمعون استعدادات كافة الجهات المعنية في الدولة لاستقبال فصل الشتاء القادم تحسباً لأي طارئ مستعرضين الوضع المالي العام للدولة وآليات الصرف على بنود الميزانية العامة من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة في ظل سيطرة الأجسام الموازية وغير الشرعية على إيرادات النفط.



وفي هذا السياق خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مركزية يترأسها أحد أعضاء مجلس النواب تضم في عضويتها الجهات الرسمية المعنية وذلك لبحث آلية تطبيق قوانين مجلس النواب الخاصة بزيادة المرتبات.



كما أوصى الإجتماع اللجنة المشكلة بالتواصل الفوري مع المعلمين بمختلف شرائحهم بما يضمن فض الإعتصام وانطلاق العام الدراسي الحالي.

ومن جهة أخرى بحث الاجتماع الوضع الأمني في مختلف ربوع البلاد فيما طالب رئيس مجلس النواب بضرورة المحافظة على استتباب الأمن والتعاون الأمني مع القوات المسلحة فيما يخدم الوطن والمواطن. يشار إلى أن الاجتماع ضم وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ووكيل وزارة المالية والتخطيط امراجع غيث.

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