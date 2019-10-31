الولايات المتحدة – صعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من لهجة الانتقادات التي تستهدف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، قائلا إن بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدي لها.

وقال بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لطالما اعتزت بصداقتها مع الشعب الصيني، مضيفا أن الحكومة الشيوعية ليست هي الشعب الصيني.

وأشار خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء بمعهد هدسون للأبحاث في نيويورك إلى أنهم (الصينيون): “يبحثون عن الأساليب التي تخلق تحديات للولايات المتحدة والعالم ويستخدمونها، ونحن جميعا بحاجة إلى مواجهة هذه التحديات.. وجها لوجه”.

وأضاف بومبيو:”لم يعد من المعقول تجاهل الاختلافات الأساسية بين نظامينا وتأثير هذه الاختلافات في النظامين على الأمن القومي الأمريكي”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه إدارة دونالد ترامب إنها لا تزال تتوقع توقيع، الشهر المقبل، المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية المريرة مع الصين ، على الرغم من انسحاب تشيلي أمس الأربعاء من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة، حيث كان المسؤولون الأمريكيون يأملون في أن يجري توقيع الاتفاق هناك.

والأسبوع الماضي هاجم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سجل الصين “في مجال حقوق الإنسان والتجارة والأساليب التي تنتهجها بكين لتوسيع نفوذها العالمي”.

المصدر: أ ف ب