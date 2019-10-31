سوريا – أكد تنظيم “داعش” مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر، وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز” نقلا عن وكالة “أعماق” التي تعتبر المؤسسة الدعائية الرئيسية للتنظيم الإرهابي.

وجاء تأكيد التنظيم في بيان نشره، اليوم الخميس، وأعلن فيه مبايعة “أبو إبراهيم الهاشمي القريشي” خلفا لأبو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في 27 أكتوبر الجاري.

وكان ترامب قال يوم الأحد إن البغدادي قتل، ومات “مثل كلب”، في غارة جوية شنتها القوات الخاصة الأمريكية ليلا في عمق شمال غرب سوريا.

وأضاف أن الكثيرين من عناصر التنظيم قتلوا في علمية القضاء على البغدادي، وأنه فجر نفسه فقتل معه ثلاثة من أطفاله.

المصدر: وكالات