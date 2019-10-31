إثيوبيا – وقعت شركة “أكوا باور” السعودية، عقد مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تبلغ قدرة كل منهما 125 ميغاواطا مع إثيوبيا.

وتضمن العقد اتفاقية تشغيل طويلة الأجل مع شركة الكهرباء الإثيوبية، وهي الجهة المنتجة للكهرباء المملوكة للدولة، لتفوز به “أكوا باور” ضمن الجولة الأولى من برنامج “الطاقة الشمسية” الإثيوبي، والمنظم بالقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستشرع الجهات في توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة للمشاريع بسعر تعرفة 2.52 سنت/كيلوواط للساعة لمدة 20 عاما، وذلك قبل نهاية عام 2019.

وستسهم المشروعات والتي يبلغ إجمالي قدرتها 250 ميغاواطا، في معالجة نقص الطاقة الحالي بالإضافة إلى تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا، حيث تعمل الحكومة الإثيوبية حاليا على رفع قدرة توليد الكهرباء في البلاد من 4300 ميغاواط حاليا إلى 17300 ميغاواط بحلول عام 2020.

وسيتم إنشاء المحطتين الجديدتين في ديشيتو في منطقة عفار وجاد في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.

وتقوم إثيوبيا أيضا ببناء “سد النهضة” على النيل الأزرق لتوفير احتياجاتها من الكهرباء في البلاد، حيث من المقرر أن يولد السد 6000 ميغاواط من الكهرباء.

المصدر: شركة “أكوا باور”