ليبيا – قامت الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبالتنسيق مع شركاتها بإعداد خطّة عمل مدروسة لمعالجة مختلف المشاكل البيئية بمنطقة الواحات.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن معالجة المشاكل البيئية بمنطقة الواحات ستتم من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الهامّة من بينها معالجة المياه المصاحبة،لافتةً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع العام المقبل وذلك تنفيذا لتوصيات الدراسة البيئية الشاملة التي قامت بها المؤسسة في المنطقة بين عامي”2017-2018″ طبقا لقرار رئيس المؤسسة رقم 207 لعام 2015.

وأشارت إلى أن مشاريع معالجة المياه تتضمن تركيب معدّات لحقن المياه المصاحبة في آبار تصريف خاصّة وذلك من أجل الحفاظ على جودة التربة والمياه الجوفية في المناطق المحيطة بالحقول النفطية،من بينها حقل جالو 59 وحقل النافورة،مرجحةً أن يتم الانتهاء من تركيب معدّات التخلّص من المياه المصاحبة بحقل أبو الطفل،موضحةً في الوقت ذاته أن العمل جاري على تركيب المعدّات المخصصة لحقل النافورة.

وفي إطار المساعي الرامية لمراقبة جودة الهواء،شرعت الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوريد عدد من المحطات الثابتة والوحدات المتنقلة لمراقبة جودة الهواء بمناطق الواحات والانبعاثات الصادرة من الحقول.

كما لفتت إلى أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تسعى جاهدة للوصول إلى الوقف التام لحرق الغاز بالحقول المحيطة بمنطقة الواحات بحلول عام 2022 بعد أن نجحت في القيام بذلك وإيقاف الحرق بالكامل في حقل أبو الطفل.

وبدوره،صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في هذا الصدد، قائلا: ” إنّ ضمان صحة وسلامة عاملينا وسكان المناطق المجاورة لعملياتنا وجميع الليبيين دون استثناء يمثّل أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط ،حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإجراء دراسة مكثفة لتقييم الوضع البيئي في منطقة الواحات من خلال لجان فنية متخصصة من قطاع النفط ،وها نحن الآن نضع برنامجا واضحا لمعالجة مختلف المشاكل التي تثير قلق السكّان بالمنطقة.”

ومن جانبه،علّق خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة،قائلا: “لقد قمنا بتشكيل لجان مختصة للإشراف على حسن سير هذه المشاريع ونحن نعمل أيضا على إنشاء مختبر رصد بيئي في منطقة الواحات وسيقوم فريق فنّي بالتواجد في المنطقة الأسبوع القادم لإعداد الخرائط الإنشائية النهائية للمشروع ،كما أننا نعتزم التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، وتنفيذ العديد من المشاريع المماثلة في كافّة الحقول الأخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.”