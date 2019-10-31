الولايات المتحدة – أكد المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط المنتهية ولايته، جيسون غرينبلات، أن واشنطن أرجأت مجددا موعد نشر خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وأشار غرينبلات، في حديث إلى شبكة “العربية” السعودية اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار جاء نظرا لتعرقل جهود تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وقال: “عملية تشكيل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تسير بطريقة طويلة جدا، ولا نعتقد أنه من الحكمة الكشف عن خطة السلام حاليا، لكننا نأمل في أن البيت الأبيض سيزيح الستار عنها في الوقت المناسب وعندما ستكون الظروف ملائمة”.

وأعرب غرينبلات في إحدى آخر مقابلاته الصحفية، قبل ترك منصبه، عن أسفه لكون أن الكشف عن “صفقة القرن” لن يحدث في ولايته، مبديا أمله في مساعدة هذه الجهود من الخارج.

وسبق أن تعهد البيت الأبيض بالكشف عن الشق السياسي لـ”صفقة القرن” بعيد الانتخابات التي جرت بإسرائيل في شهر سبتمبر الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت قطعيا أي صفقة ستعرضها الولايات المتحدة، احتجاجا على سلسلة قرارات أمريكية اعتبرها الفلسطينيون منحازة لإسرائيل، أكبرها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، في تخل عن مبدأ حل الدولتين.

المصدر: العربية