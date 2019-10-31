ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جويبي كونتي أن حكومته سوف تسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة والتي لا يمكن رميها في البحر،على حد تعبيره.

كونتي وفي تصريح خاص للصحفيين اليوم الخميس خلال حدث في العاصمة روما وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية، قال :”إيطاليا سوف تطلب تعديلات على المذكرة مع حكومة الوفاق الموقعة في عام 2017″.

وأردف :”المذكرة التي أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر”.

واشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أن هناك مساحة واسعة لتحسين المذكرةمن منطلق ما حدث في السنوات الأخيرة لمعالجة بعض الجوانب غير المرضية.

كونتي لفت إلى أن ليبيا تشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا وهذا سبب آخر لإعادة التفاوض على الاتفاقية.