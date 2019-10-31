بغداد – أفاد مراسلRT في العراق، بمقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذيفتي هاون في المنطقة الخضراء ببغداد، فيما كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن سقوط 100 قتيل وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات.

وقال المراسل، إن “قذائف هاون سقطت في المنطقة التي تضم المقرات الحكومية ومبنى البرلمان وكذلك مبنى السفارة الأمريكية”، مبينا أن “شهود عيان أكدوا سماع صافرات الإنذار بعد سقوط القذائف مباشرة”.

من جهته، ذكر بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن “أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد، وأن هناك مشاركة من قبل العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي”.

وأضاف البيان، أن “هناك تعاونا كبيرا بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين بعدما حصلت أعمال عنف في الأيام الماضية نتيجة المصادمات”.

وأشار البيان، إلى مقتل 100 متظاهر وجرح 5 آلاف آخرين خلال خمسة أيام”، مبينا “اعتقال 399، أفرج عن 343 منهم وإلحاق الإضرار بـ 98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة”.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الابتعاد عن الاحتكاك، والالتزام التام بسلمية التظاهرات، وتجنب أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة، قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا من الطرفين.

المصدر: RT