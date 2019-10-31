إسبانيا – تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بعدد الأهداف المسجلة مع الأندية.

وأحرز ميسي هدفين في مرمى ضيفه بلد الوليد (5-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الليغا الإسبانية.

ورفع الساحر الأرجنتيني رصيده إلى 608 أهداف سجلها خلال 695 مباراة شارك فيها بقميص برشلونة، ليتجاوز غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة مع الأندية بفارق هدفين، فقد سجل “صاروخ ماديرا” 606 أهداف في 813 مباراة.

يذكر أن ليونيل ميسي لعب لفريق واحد فقط حتى الآن، وهو برشلونة، بينما دافع رونالدو عن ألوان أربعة أندية، حتى الآن، وهي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات