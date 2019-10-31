ليبيا – رأى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن الوضع الليبي يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا الإنسانية التي اعترفت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بفعاليتها وأكد القرار الأخير تمديد ولايتها.

غويريني وصف في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في شقّي البرلمان حول برنامج وزارته وفقاً لوكالة “آكي”، إعادة التنشيط المحتملة للمكون البحري لعملية صوفيا بـ”الأمر المأمول” والضروري لإنجاز المهام المتعلقة بتنفيذ الحظر المفروض في أعالي البحار على تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وتابع قائلاً :”لكن الأمر يبقى على أية حال، مرتبط بقرارات الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمسألة إعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء الذي أتيحت لي فرصة مشاطرتها مع زملائي الألمان والإسبان خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة”.