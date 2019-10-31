إيطاليا – اكدت شركتا “فيات كرايسلر” و”بي إس إيه” مالكة “بيجو”، اليوم الخميس، إنهما ستوحدان صفيهما من خلال تبادل أسهم بنسب متساوية لإقامة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن مجلسي الإدارة لديهما كلفا فرقهما المعنية بإتمام المناقشات والتوصل إلى مذكرة تفاهم ملزمة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وسيتولى جون إلكان رئيس مجلس إدارة “فيات كرايسلر” رئاسة المجموعة الجديدة، بينما سيصبح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لـ “بيجو” المدير التنفيذي الجديد.

وتأتي الصفقة في وقت يكابد فيه صناع السيارات تباطؤا عالميا في الطلب، ويسعون لابتكار أنواع سيارات متطورة تكنولوجيا وأقل تلويثا للبيئة من أجل الالتزام بقواعد مكافحة التلوث، التي تزداد صرامة يوما بعد الآخر.

وعند اكتمال الاتحاد، ينتظر أن يسفر الاندماج عن وفورات سنوية ناتجة عن التآزر بين المجموعتين بقيمة 3.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار) دون إغلاق أي مصانع.

ومن المقرر أن يكون المقر الرئيس للمجموعة الجديدة في هولندا. وستدرج الأسهم في بورصات باريس وميلانو ونيويورك.

وتعد “تويوتا”، بحسب worldatlas، أكبر مصنع سيارات في العالم، تليها شركة “فولكس فاغن”، فالشركة الكورية “هيونداي”.

المصدر: وكالات