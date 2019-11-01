أستراليا – مع دخول فصل الشتاء يقل خروج الناس من المنزل، ويسهرون معا متنعمين بدفء المدفأة، وتزداد رغبتهم في هذه الظروف بتناول وجبات خفيفة، مثل رقائق البطاطا أو المكسرات المملحة.

ومع سعيهم لأن يكون غذاؤهم صحيا، يبحثون عن وجبات خفيفة تكون قليلة الملح وخالية من الدهون، وذلك للمحافظة على صحتهم، ولمنع ارتفاع ضغط الدم، لهذا يحتارون أي الأنواع يختارون.

وتعدّ المكسرات غير المملحة إحدى أفضل الوجبات الخفيفة وأكثرها صحة، وفقا لتقرير نشرته مجلة “ريدرز دايجست”.

وأشار التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى وجبات أخرى خالية أو قليلة الملح، وفي الوقت ذاته تشعر الشخص بالشبع وتكون صحية، وهي كما يلي:

التفاح مع زبدة الفول السوداني

يمكنك تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني، فهي وجبة خفيفة منخفضة الملح، لكن عليك التأكد أن المكون الوحيد في الزبدة هو الفول السوداني العضوي المطحون دون إضافة ملح.

يمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة واحدة من زبدة الفول السوداني على 0 ملغ من الصوديوم، وكذلك تحتوي تفاحة متوسطة واحدة على 0 ملغ أيضا.

ونقلت المجلة عن اختصاصية التغذية “كيري غلاسمان” قولها: “يوفر لك التفاح الألياف والماء من أجل الترطيب، وتوفر لك زبدة الفول السوداني البروتين الذي يُشعرك بالشبع ويعتني بصحتك جيدا”.

المكسرات غير المملحة

تعدّ المكسرات غذاء مضادا للالتهابات، ويحتوي ربع كوب من اللوز المحمص الجاف من دون ملح على 2 ملغ من الصوديوم فقط، ما يجعله وجبة خفيفة صحية ومشبعة بنفس الوقت.

ونقلت المجلة عن اختصاصية التغذية “تيفاني ديويت” قولها: “تعدّ المكسرات والبذور، مثل بذرة عباد الشمس وبذرة البطيخ، وجبة خفيفة صحية للقلب عند تناولها باعتدال، حيث تزود جسمك بالدهون الأحادية غير المشبعة”.

ووفقا لبحث صحي نشر في مجلة “BMC Medicine”، كان لدى الأشخاص الذين يتناولون حفنة من المكسرات نسبة خطر أقل للإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطانات.

الفشار “ذرة منفوشة”

يُعدّ الفشار وجبة خفيفة ممتازة من الحبوب الكاملة، طالما أنك تتجنب النوع المملوء بالزبد والملح، وأيضا هو وجبة سهلة التحضير، حيث يمكنك صنعه في البيت داخل الميكروويف، ووضع 1 ملغ ملح فقط.

وأشارت اختصاصية التغذية “تيفاني” إلى أن “الفشار المخصص للطهي في الميكروويف منخفض السعرات الحرارية – فقط 31 سعرة حرارية في الكوب – ولا يحتوي على أي زيوت ضارة”.

الفواكه

تندرج الفواكه ضمن الأغذية الطبيعية منخفضة الصوديوم، لذا يمكنك تناول أي نوع تريد منها، حيث تحتوي مجموعة متنوعة من الفواكه على 2 ملغ من الصوديوم أو أقل، بما في ذلك الفراولة والموز، كما أن الكثير منها يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما قد يساعد في مقاومة ارتفاع ضغط الدم.

الحمص المحمص

يمكنك تناول الحمص المحمص كوجبة خفيفة صحية ومشبعة، فهذا الغذاء اللذيذ غني بالبروتين الذي يُشعرك بالشبع، وبنفس الوقت يكون مفيدا لجسمك.

وقالت اختصاصية التغذية “كيري”: “أضف زيت الأفوكادو أو زيت جوز الهند إلى الحمص المحمص، كما يمكنك وضع التوابل مثل الكاري والبابريكا والكمون للحصول على نكهة لذيذة، وأيضا لزيادة مضادات الأكسدة”.

وأشارت إلى أن “الحمص المحمص وجبة خفيفة قليلة الملح؛ لأنها تحتوي فقط على 6 ملغ من الصوديوم لكل نصف كوب، وأيضا يعدّ مصدرا مهما للألياف التي تساعد في عملية الهضم”.

وكالات