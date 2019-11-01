واشنطن – أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن البنتاغون قرر توسيع التواجد العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ونقل قوات إضافية إلى تلك المنطقة.

وقال إسبر للصحفيين خلال لقائه وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز: “تؤكد استراتيجيتنا الوطنية الدفاعية أن شاغلنا الرئيسي هو منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ولتنفيذها يجب علينا لعب دور بشكل أنشط، فإننا بحاجة إلى نقل القوات إلى هذه المنطقة”.

وأضاف إسبر أن، على بلاده رفع عدد الشركاء وتعزيز التحالفات في تلك المنطقة.

وأختتم إسبر قائلا: “تشكل الصين من وجهة نظر واشنطن تهديدا أكبر للدول الغربية”.

المصدر: وكالات