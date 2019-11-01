ليبيا – إجتمع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الخميس مع الشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط بليبيا وذلك على هامش أعمال الصالون السياسي الذي عقد بمدينة جالو .

الحويج طمأن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الشركات الأجنبية بإستمرار العمل معها حتى بعد عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والارهاب،موضحاً أن ماتنعم به الشركات الأجنبية من أمن وإستقرار هو بفضل جهود الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة وأن الهدف هو خلق بيئة أعمال أمنه ومناخ لإستثمار الشركات الاجنبية الذي لن يتحقق الا بوجود جيش قوي يحافظ على الوطن والمواطن ويحمي الاجانب والممتلكات.

وطالب الحويج الشركات الأجنبية العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وخلق تنمية مكانية لأماكن إستخراج النفط خاصةً وان عملية إستخراج النفط من شأنها التأثير على السكان. وبدورها،أشادت الشركات الاجنبية جميعها بمستوى الأمن والأمان والإستقرار الذي تشهده ليبيا،معربين عن سعادتهم بالعمل ،مؤكدين في الوقت ذاته أنهم مستمرون بالتعاون مع مختلف الجهات. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.