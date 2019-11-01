ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري “الإخواني”ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دمية جماعة الإخوان الإرهابية هما وجهان لعملة واحدة.

العباني أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن كليهما يسعى جاهدا من خلال مبادرته لتنفيذ السياسة المفلسة والمهزومة لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد اشتداد هجمة الجيش على أوكار الإرهاب في العاصمة طرابلس.

ونوّه العباني إلى أن قيادات المليشيات وحكومة السراج “غير الدستورية” تشعر بالإحباط بعد أن زالت عنهم الشرعية الدولية،خصوصا مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين الذي سيمنعان من الحضور فيه.

عضو مجلس الدولة شدد على أن مبادرات النماذج الفاسدة والمرفوضة شعبيا تعد محاولة لتمديد بقاؤها في المشهد السياسي ضد إرادة الشعب الليبي وإمعانا في نهب ثروة البلاد وخيراتها وتسهيلا لتغلغل المحتل التركي والدعم القطري.