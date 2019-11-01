سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بالعثور على عدد كبير من الألغام المضادة للدروع أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات مسلحي “داعش” في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي.

وقال مصدر أمني لـ”سانا”، اليوم الخميس، إن “الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش عثرت على مخبأ تحت الأرض يحوي أعدادا كبيرة من الألغام مضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، بمحاذاة الشريط الشائك مقابل تل الساقية المحتل وجنوب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي”.

ولفت المصدر إلى أن “هذه الألغام وغيرها الكثير من الأسلحة والآليات من مخلفات الإرهابيين التي تم العثور عليها سابقا خلال تمشيط المناطق المحررة تدل على الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية وكيان العدو الصهيوني الذي لم يستطع الاستمرار في تأمين الحماية والدعم لها تحت وطأة العمليات العسكرية وتقدم الجيش العربي السوري في المنطقة، والتي أدت إلى اندحار الإرهابيين وتطهير المنطقة الجنوبية من رجسهم”.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على محافظة القنيطرة في 2018 بعد أن وقعت منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011 في قبضة تشكيلات مسلحة بينها تابعة لـ”داعش” وفصائل المعارضة و”جبهة النصرة”.

المصدر: سانا + وكالات