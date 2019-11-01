امغيب: غياب ليبيا عن مؤتمر برلين نوع من الوصاية الدولية غير المقبولة

امغيب: غياب ليبيا عن مؤتمر برلين نوع من الوصاية الدولية غير المقبولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن بعض المصادر المسؤولة تحدثت عن أن الهدف من مؤتمر برلين التنسيق بين مجموعة (5 + 5) وتوحيد الموقف الدولي حول ليبيا.

امغيب أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الخميس إلى أن غياب ليبيا عن هذا المؤتمر ولو بحضور الطرفين “حكومة الوفاق والجيش الوطني” هو نوع من أنواع الوصاية الدولية غير المقبولة التي لن تخدم القضية الليبية.

وأضاف:” اعتقاد خاطئ لدى القائمين على التحضير للمؤتمر يتمثل في توجيه الدعوة لتركيا وإيطاليا لكونهما تدعمان حكومة السراج والميليشيات المسلحة ودعوة دول عربية أخرى تدعم الجيش الوطني”.

وتابع حديثه:” هذا في تصوري تقدير خاطئ وإساءة حقيقية للسيادة والشعب الليبي العظيم فإن كانت تركيا وإيطاليا تمثلان حكومة السراج والميليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان المسلمين وقد قبلوا بذلك، فنحن لا نقبل نسمح بالمساس بالسيادة الوطنية وكرامة الشعب الليبي”.

عضو مجلس النواب أكد اعتزازه بالموقف الإماراتي والمصري لوقوفها بجانب الجيش الوطني.