روسيا – زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصنع بناء السفن “انتار” في كالينينغراد، حيث تجري أعمال بناء الطراد “غريمياشي، الذي ينتظر أن يتم تجهيزه بصواريخ “تسيركون” فرط الصوتية.

وتفقد الرئيس الروسي الطراد “غريمياشي” (بالعربية المدوي) ومنظومات الأسلحة، التي ينتظر أن يتجهز بها، مؤكدا على ضرورة تزويده بصواريخ فرط صوتية، كما تم إطلاع بوتين على خصائص الطراد، وخاصة قدرته على إطلاق صواريخ “كاليبر”.

ومن المنتظر أن يكون “غريمياشي” الذي سيدخل الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، أول طراد مزود بصواريخ “تسيركون” فرط الصوتية في أسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: نوفوستي