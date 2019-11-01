لبنان – يحتوي النعناع الحار على بعض المكونات التي تحدّ من الشعور بالجوع وتساعد على تعزيز عملية الهضم وعلى محاربة التوتر.

ولهذا السبب يمكن تحضير وصفة تحتوي على ملعقة طعام من أوراقه مع كوب من الماء.

تنظف أوراق النعناع جيداً وتجفف في الهواء الطلق قبل أن تطحن. بعد ذلك يوضع الماء على النار حتى يصبح ساخناً ثم يضاف إليه النعناع وينقع فيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

وبعد ذلك يصفى الماء ويمكن شربه يومياً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وفي موازاة ذلك من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية.

وكالات