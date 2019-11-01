السودان – واصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قراراته بإقالة وتعيين قيادات الصف الأول في حكومته.

وأعفى حمدوك، أمس الخميس، 3 من المسؤولين رفيعي المستوى بالوزارات، وعين 5 آخرين في مناصب عليا.

ووفق بيانات منفصلة صادرة عن مجلس الوزراء، أصدر حمدوك قرارات بإعفاء وكلاء كل من وزارة الثروة الحيوانية والبنى التحتية والنقل، ووزارة التربية والتعليم.

وأصدر قرارا بتعيين عادل فرح إدريس، وكيلا لوزارة الثروة الحيوانية، وحسان نصر الله على كرار، وكيلا لوزارة الحكم الاتحادي، وتماضر الطريفي عوض الكريم، وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

كما أصدر قرارا بتعيين وكيلين لوزارة البني التحتية والنقل، وهما عمر أحمد محمد وكيلا للنقل بالوزارة، وعبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز وكيلا للبنى التحية بذات الوزارة.

وفي 18 أكتوبر الجاري، أعفى حمدوك 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب عليا.

وقبل ذلك بيومين، أعفى وكيلي وزارتي الإعلام والعدل.

ومنذ تولي حمدوك، رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، أعفى العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

المصدر : الأناضول