سوريا – نشرت روسيا نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية و20 سيارة مصفحة في شمال سوريا، حيث من المقرر أن تبدأ هناك دوريات مشتركة مع العسكريين الأتراك.

ومن المقرر أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات يومية تشمل 9 مناطق سكنية على الأقل.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن الدوريات الروسية والتركية ستلتقي في نقاط يتم الاتفاق عليها مسبقا قبل بدء أعمال المناوبة المشتركة، حيث ستقطع الدوريات نحو 150 كيلومترا خلال 5 ساعات، وذلك بداية من اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم تضم 10 بنود وتقضي بدخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحراس الحدود السوريين إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج حدود إجراء عملية “نبع السلام” العسكرية التركية.

وستساعد هذه الوحدات في سحب القوات الكردية وأسلحتها من المناطق الحدودية، كما ستقوم بالدوريات المشتركة مع الوحدات التركية.

المصدر: نوفوستي